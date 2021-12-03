مقتل 13 في هجوم لـ"داعش" على قرية شمال العراق

المصدر: أربيل - وكالات

قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي إن هجوما شنه مسلحون من تنظيم "داعش" على قرية في شمال العراق اليوم الجمعة أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة قرويين وعشرة جنود أكراد.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة بإقليم كردستان (البشمركة) إن عناصر من "داعش" هاجموا القرية في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة وقتلوا ثلاثة من السكان. وأضاف البيان أن قوات البشمركة تدخلت، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة على الأقل من جنودها.

وقال مسؤولون أمنيون أكراد ومستشفيات إن العدد النهائي للقتلى كان على الأقل 10 جنود من البشمركة وثلاثة قرويين.

ووقع الهجوم في قضاء مخمور، وهو نقطة رئيسية لنشاط التنظيم ويشهد هجمات منتظمة على القوات الكردية والعراقية والمدنيين في كثير من الأحيان.

وتقع مخمور وهي منطقة جبلية على بعد 70 كيلومترا جنوب شرقي الموصل و60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان.

ودعا رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني إلى تعاون أمني أكبر مع قوات الأمن العراقية للتصدي لنشاط تنظيم داعش.

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