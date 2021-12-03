استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

المصدر: بيروت - وكالات

استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم الجمعة قائلا إنه قرر وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية.

وقال جورج قرداحي في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم الجمعة " مصلحة بلدي وأهلي هي فوق مصلحتي الشخصية ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع وزاري لذلك قررت التخلي عن موقعي الوزاري".

وأعلن قرداحي إنه استقال قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض على أمل أن يساعد ماكرون خلال الزيارة في تخفيف حدة الأزمة مع لبنان.

وأعلن قرداحي، ، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وجاء في كتاب الاستقالة: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

وتحدث في وقت سابق وزير الإعلام اللبناني قائلا إن استقالته قد تساعد على "حلحلة الأزمة" بين لبنان والدول الخليجية .

وقال: "منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها".

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