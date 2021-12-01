أوكرانيا تحذر من غزو روسي محتمل لأراضيها

المصدر: كييف ■ د.ب.أ

حذرت أوكرانيا من غزو روسي محتمل لأراضيها، قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، في ريغا عاصمة لاتفيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في كييف: «في أسوأ الأحوال، ستحاول روسيا إعادة ترسيم الحدود في أوروبا بالقوة، كما فعلت في جورجيا عام 2008، وأوكرانيا في 2014»، وزعم كوليبا أن هناك نحو 115 ألف جندي روسي يتمركزون بالقرب من الحدود الروسية - الأوكرانية، مضيفاً: «ما نراه الآن أمر خطير للغاية». ورفض كوليبا الاتهامات الروسية بأن كييف تجهز لهجوم على أجزاء من شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، وتابع كوليبا: «أوكرانيا ليست لديها خطط لأي هجوم عسكري في إقليم دونباس»، مضيفاً أن كييف لاتزال مهتمة بإيجاد حل سياسي للصراع. وقد نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الماضية، التقارير التي تتحدث عن مزاعم غزو روسي، ووصفها بأنها «تثير الذعر».

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