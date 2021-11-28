6 قتلى من الجيش السوداني في هجوم إثيوبي

المصدر: رويترز

قالت مصادر عسكرية سودانية اليوم إن ستة قتلى من الجيش من بينهم ضابطين سقطوا في هجوم شنته قوات إثيوبية على نظيرتها السودانية قرب الحدود بين البلدين.

وقال الجيش السوداني في بيان في وقت سابق اليوم إن قواته المتواجدة في الفشقة الصغرى «تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية...وتصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».

ولم يذكر بيان الجيش أي تفاصيل بشأن الخسائر في الأرواح.

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