هولندا ترصد 61 مصاباً بكورونا على متن رحلتين من جنوب أفريقيا

المصدر: أمستردام - رويترز

ذكرت السلطات الصحية في هولندا أنها رصدت 61 مصابا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا أمس الجمعة.

وأضافت أنها بدأت اليوم السبت إجراء المزيد من الفحوص لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة قبل أن توقف الحكومة الهولندية الرحلات من جنوب القارة الأفريقية بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.

وقالت السلطات الصحية الهولندية اليوم السبت إنها ستسعى أيضا إلى الاتصال بالمسافرين الذين وصلوا من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي منذ يوم الاثنين الماضي وحثهم على إجراء اختبار في أقرب وقت ممكن.

وتم فصل ركاب رحلات الجمعة عن المسافرين الآخرين قبل عزل من ثبتت إصابتهم في فندق بالقرب من المطار.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنه لن يعرف حتى وقت لاحق اليوم ما إذا كان أي من الركاب مصابا بالسلالة الجديدة.

ولايعني حظر الطيران الهولندي توقف جميع الرحلات الجوية من جنوب القارة الأفريقية إلى هولندا إذ يُسمح للمواطنين الهولنديين بالعودة إلى وطنهم بينما يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالدخول على متن رحلات ترانزيت في طريقهم إلى بلدانهم الأصلية.

ولا يزال يُسمح للأطقم الطبية وطواقم الخطوط الجوية وذوي الاحتياجات الملحة بالسفر. وتواصل شركة طيران كيه.إل.إم رحلاتها إلى المنطقة، لكن يحتاج المسافرون إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل عند وصولهم إلى هولندا.

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