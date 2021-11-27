اكتشاف بؤرة لانفلونزا الطيور في فرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية السبت أنها رصدت بؤرة لانفلونزا الطيور في مزرعة دواجن شمال البلاد، هي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

وأكدت الوزارة لوكالة فرانس برس أنه نتيجة لذلك فقدت فرنسا وضعها كدولة "خالية" من انفلونزا الطيور. وقد يكون لذلك انعكاسات على تصدير هذه الدواجن.

وقالت الوزارة في بيان: "بينما تنتشر فيروسات انفلونزا الطيور بكثافة في أوروبا من خلال الطيور المهاجرة رصدت فرنسا في 26 نوفمبر بؤرة بسبب سلالة شديدة العدوى في مزرعة لدواجن تقع في بلدة وارهم بمقاطعة الشمال".

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ تدابير صحية. حيث سيتم ذبح الدجاج وتطهير البؤرة. وأنشأت السلطات منطقة حماية (3 كيلومترات حول البؤرة) ومنطقة مراقبة (10 كيلومترات).

ويأتي الاشتباه في الإصابة بعد اكتشاف معدل نفوق غير طبيعي بين الدواجن في المزرعة.

وكانت فرنسا أعلنت منذ نهاية الصيف عن أربع حالات إصابة بانفلونزا الطيور في الحياة البرية وثلاث حالات في الحظائر في فرنسا.

وفي أوروبا سجلت 26 دولة حاليًا انتشار فيروسات الإنفلونزا لتشمل أكثر من 400 بؤرة في المزارع و600 حالة في الحياة البرية، وفقًا للوزارة.

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