الأردن يمنع دخول القادمين من دول إفريقية إلا بعد مرور أسبوعين على مغادرتهم إياها

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلن الأردن الجمعة منع دخول القادمين من عدد من الدول الإفريقية إلى المملكة إلا بعد مرور أسبوعين على مغادرتهم هذه الدول وذلك لمنع وصول المتحورة الجديدة من فيروس كورونا إلى أراضي المملكة.

وبناء على توصية من وزارة الصحة قررت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الجمعة "منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، واعتبارا من الأحد المقبل".

وأوضحت الوزارة إن "الإجراءات الاحترازية اتخذت بحق القادمين من دول: جنوب إفريقيا وليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا وإسواتيني وبوتسوانا وذلك اعتباراً من يوم الأحد".

وبحسب الوزارة "سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها".

وأشارت إلى أن القرار اتخذ "للحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن".

وقال رئيس مجلس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو لقناة "المملكة" الرسمية الجمعة إنه "لا يوجد رحلات مبرمجة بين البلدين (الأردن وجنوب إفريقيا) ولا حتى بتوقف في دولة ثالثة".

وأعلن علماء في جنوب إفريقيا الخميس اكتشاف "متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا"، مشيرين إلى أن المتحّورة بي.1.1.529 تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات" و"قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة".

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