الإفراج عن محامي ترامب السابق مايكل كوهين بعد 3 سنوات في السجن

المصدر: نيويورك - رويترز

أفرجت محكمة اتحادية أمريكية اليوم الاثنين عن مايكل كوهين، الذي كان يوما ما محامي الرئيس السابق دونالد ترامب الشخصي والقائم على ترتيب أموره الخاصة، في نهاية عقوبة بالسجن ثلاث سنوات جراء مخالفات مالية شابت حملة ترامب الانتخابية فضلا عن جرائم أخرى.

وأبلغ كوهين (55 عاما) الصحافيين خارج المحكمة الجزئية في مانهاتن أنه سيظل تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، ويعتزم العمل مع سلطات إنفاذ القانون "لضمان محاسبة الآخرين عن أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدا فوق القانون".

وبعد دقائق نشر على تويتر صورة لنفسه مبتسما بينما يستعرض أوراق إطلاق سراحه.

وقال كوهين على تويتر إلى جانب صورته التي يظهر فيها شعره وقد غزاه الشيب ويرتدي سترة شتوية سوداء وسروالا من الجينز الأزرق "هكذا تبدو الحرية أخيرا!"

كان كوهين، الذي مثل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر 2018 بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل حملة ترامب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.

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