الخارجية الصينية: اللاعبة بينغ شواي حضرت أنشطة عامة مؤخرا

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن نجمة التنس الصينية بينغ شواي حضرت أنشطة عامة مؤخرا.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي علنا منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الثاني من نوفمبر إن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي أجبرها على ممارسة الجنس وإنهما أقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.

ونشر هو شي جين رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية المدعومة من الدولة مقطع فيديو مدته 25 ثانية على تويتر يوم الأحد ظهرت خلاله بينغ وهي تبتسم وتلوح للمعجبين وتوقع على كرات تنس عملاقة للأطفال خلال إحدى البطولات.

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