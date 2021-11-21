الإمارات ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.. و أعربت عن أمنياتها بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره.

و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وأشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق و توسيع آفاق التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا و شعبينا الشقيقين.. وأكدت دعم دولة الإمارات للسودان ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار و التنمية.

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