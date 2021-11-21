ولاية ألمانية تفرض حظر تجول على غير الملقحين

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

تعتزم ولاية بادن فورتمبرج الألمانية فرض حظر تجول ليلي على غير الملقحين ضد كورونا في ثلاث مناطق ساخنة للوباء اعتبارا من غد الاثنين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال أوفه لال المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية إن غير الملقحين في هذه المناطق الثلاث سيحظر عليهم مغادرة منازلهم في الفترة بين الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا إلا لأسباب مقبولة مثل حدوث طارئ صحي أو الذهاب إلى العمل.

وأضاف لال أن هذا الإجراء سيظل معمولا به حتى يوم الأربعاء ما لم يصدر مرسوم جديد بشأن كورونا في المناطق الثلاث وأوضح أن العامل الحاسم بالنسبة للوزارة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات هو وصول معدل الإصابات الأسبوعي إلى 600 وعدم استقرار الوضع، وقال إن العديد من المناطق اقتربت من هذا الحد أمس السبت.

وبموجب المراسيم الخاصة بالمناطق الثلاث فإنه سيحظر اعتبارا من الغد على غير الملقحين (باستثناء المسافرين في رحلات عمل) الدخول إلى أماكن مثل المطاعم والفنادق ومحلات تجارة التجزئة حيث سيتم قصر الدخول فقط على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من الفيروس.

ويستثنى من أماكن حظر الدخول المحلات والأسواق التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الصيدليات وأسواق المواد الغذائية ومحطات البنزين ومكاتب البريد والمصارف.

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