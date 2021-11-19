الكويت.. تعليمات بعدم تجديد إقامات للمشتبهين بدعم "حزب الله" وأية أحزاب إرهابية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مصدر أمني لصحيفة "القبس" الكويتية أن من يُشتبه في انتمائهم لحزب الله، لن يتم تجديد إقاماتهم، وسيطلب منهم مغادرة البلاد مع عائلاتهم، فور انتهاء إقاماتهم.

ورداً على سؤال الصحيفة حول وجود دفعات أخرى من المقيمين في البلاد سيجري منعهم من تجديد إقاماتهم، أكد المصدر أن جهاز أمن الدولة يعمل على مدار الساعة، ومتى ما كشفت التحريات عن تواجد أي أشخاص داخل البلاد ينتمون إلى حزب الله أو الداعمين له سيجري ترحيلهم إلى بلدانهم.

وجدد المصدر التأكيد أن جهاز أمن الدولة لن يسمح لأي مقيم ينتمي إلى أحزاب مصنفة بأنها إرهابية بالتواجد داخل البلاد، مشيراً إلى صدور تعليمات صريحة وواضحة بعدم التهاون في هذا الملف، وعدم الاستجابة لأي ضغوط أو واسطات مهما كانت، فأمن الكويت خط أحمر.

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