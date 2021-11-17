الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فوراً

المصدر: واشنطن - رويترز

حثت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا على مغادرة البلاد على الفور مضيفة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر طائرات عسكرية أو تجارية مع تصعيد واشنطن الضغوط لإنهاء الصراع في إثيوبيا.

ونصحت الولايات المتحدة هذا الشهر رعاياها في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن وعرضت قروضا للعودة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم الأموال اللازمة للمغادرة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين إنه "لا توجد خطط لإرسال قوات عسكرية أمريكية إلى إثيوبيا لتسهيل عمليات الإجلاء أو تكرار جهود الطوارئ التي قمنا بها مؤخرا في أفغانستان ، والتي كانت وضعا فريدا لأسباب عديدة".

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن ما لا يقل عن ألف شخص ، معظمهم من عرقية تيغراي، اعتقلوا في مدن في شتى أنحاء إثيوبيا الأسبوع الماضي.

وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الجاري بعد عام من اندلاع الصراع بين الحكومة الاتحادية والقوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على منطقة تيغراي الشمالية.

وقال مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي ، أولوسيجون أوباسانجو ، يعتزم العودة إلى إثيوبيا في الأيام المقبلة.

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