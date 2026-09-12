ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الدكتور آبي أحمد، وتمنيات سموّه لإثيوبيا وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الدكتور آبي أحمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، واستثمار ما تزخر به من فرص وإمكانات للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أوسع، وبناء شراكات نوعية تدعم التقدم والازدهار والتنمية للبلدين وتحقق مصالحهما المشتركة.