مصر تبدأ تجارب سريرية على لقاحها المضاد لكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأحد، بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز القومي للبحوث أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز وشركة "فاكسين فالي".

وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية، وفقاً لصحف مصرية.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتقديم كافة سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر تنوع بين مختلف أنواع اللقاحات.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بمصر إن هذه الخطوة تتويج كبير لعدد من العلماء والباحثين تجاه أزمة كورونا وثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات واعتمادها عالمياً.

وأضاف أن اللقاح المصري تم تحضيره وفقاً للاشتراطات والضوابط لإنتاج اللقاحات عالمياً، ومطابق لجميع الخطوات التي تم إنتاج اللقاحات بها في دول العالم.

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