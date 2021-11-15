العثور على 8 مهاجرين ميتين على مركب قرب جزر الكناري

المصدر: رويترز

قالت حكومة جزر الكناري الإسبانية إن قوات خفر السواحل الإسبانية عثرت على جثث ثمانية مهاجرين أفارقة في مركب كانت الأمواج تجرفه قبالة جزيرة جران كناريا امس.

وأنقذت قوات خفر السواحل 62 مهاجرا، جميعهم رجال باستثناء صبي يبلغ من العمر 12 عاما.

ونُقل ثلاثة أشخاص كانوا في حالة حرجة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في جران كناريا. وعالجت قوات خفر السواحل تسعة آخرين أثناء نقلهم إلى الجزيرة.

وقالت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري إن الأمواج كانت تتقاذف مركب المهاجرين في المحيط الأطلسي على بعد 60 ميلا جنوب جران كناريا منذ أسبوع تقريبا.

كما اعترضت قوات خفر السواحل مركب مهاجرين آخر على متنه 35 رجلا وامرأة على بعد أميال قليلة من الجزيرة الإسبانية.

وتشير بيانات الحكومة الإسبانية إلى أن أكثر من 13100 مهاجر قاموا برحلة محفوفة بالمخاطر من غرب إفريقيا إلى أرخبيل جزر الكناري بين يناير و30 سبتمبر من هذا العام، أي أكثر من ضعف العدد في الفترة المماثلة في عام 2020.

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