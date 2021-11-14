16 مهاجراً يتسللون إلى شاحنة بألمانيا دون علم سائقها

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أنه تم العثور على 16 مهاجراً في مقطورة شاحنة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة اليوم أنه تم العثور على المهاجرين بالقرب من مدينة إرلانجن في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، عندما سمع السائق فجأة أصوات طرق داخل المقطورة عند وقوفه في استراحة على أحد الطرق السريعة أمس السبت.

وأضاف المتحدث أنه عند فتح باب المقطورة بواسطة دورية شرطية تم العثور على 11 شخصا قصرا و5 بالغين في المقطورة.

وبحسب الشرطة، ذكر هؤلاء الأشخاص أنهم ينحدرون من أفغانستان.

وتفترض الشرطة بعد أولى التحقيقات أن اللاجئين صعدوا إلى المقطورة خلسة حين وجودها في شرق أوروبا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن السائق لم يكن متورطا في الأمر.

وأضافت البيانات أنه تم نقلهم إلى نزل إقامة مختلفة بعد إخضاعهم لفحص طبي.

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