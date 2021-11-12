معارك في 13 جبهة بمحيط مأرب.. وعمليات نوعية للتحالف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من التقدم في جبهات مديريتي الجوبة وحريب جنوب المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية، استكمال تطهير "عروق الرميلة" في مديرية حريب، والواقعة في محيط جبهة "ملعاء"، الاستراتيجية، مشيرة إلى غنيمة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وأسر العديد من الحوثيين الذين تاهوا في الصحراء.

وفيما تواصلت المعارك في جبهات عدة جنوب وغرب مأرب، اكدت المصادر فشل ميليشيات الحوثي في تحقيق أي اختراق باتجاه التحصينات الأولية للمدينة مركز المحافظة، حيث تم استنزافها من قبل مقاتلات التحالف بالدرجة الأولى، وقوات الجيش والقبائل ثانيا.

وأشارت إلى ان المعارك تدور في جبهات الجوبة وحريب، والروضة بوادي ذنة، وملعاء وام ريس، والكسارة والمشجح وجبال السواد، ومحزم ماس، والاعيريف، ورغوان، في مأرب، والجدافر والعلم على تخوم المحافظة من جهة الجوف.

إلى ذلك، واصلت مقاتلات التحالف عملياتها الجوية النوعية ضد مواقع وأهداف الميليشيات في محيط مأرب، وتمكنت من استهداف تجمعا للحوثيين في خلف جبل الأشجري، وأخرى في وادي ذنة، ودكت مواقع حوثية في الكسارة والمشجح بمديرية صرواح، ودمرت منظومة دفاع جوي للميليشيات في ذات المديرية.

كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها من صنعاء باتجاه جبهات مأرب في صرواح والزور من جهة خولان، واستهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية في منطقة "حباب" كانت تستخدمها الميليشيات في قصف مدينة مأرب، فضلا عن تدمير مخزن أسلحة يضم طائرات مسيرة في ذات المنطقة.

يأتي ذلك متزامناً مع أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات، ما أدى لمقتل 125 حوثيا وتدمير 14 آلية قتالية تابعة للحوثيين.

وشبوة، أكدت مصادر محلية، وصول وحدات قتالية من قوات العمالقة المنتشرة في الساحل الغربي لليمن، إلى المحافظة للمشاركة في استعادة المديريات التي تم تسليمها من قبل ميلشيات "الإخوان"، للميليشيات الحوثية، فضلا عن المشاركة في قطع طرق امداد الحوثيين باتجاه مأرب، بالوصول إلى منطقة العبدية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توافد رجال القبائل، وحشود من أبناء مديريات شبوة إلى مديرية "نصاب"، للمشاركة في التجمع الحاشد الذي يتم التحضير له من قبل المقاومة المحلية في المحافظة، لمواجهة عناصر ميليشيات الحوثي وميليشيات "الإخوان".

وفي الجوف، تواصلت المعارك في جبهة غرب معسكر الخنجر، ومحيط الطريق الدولي الرابط بين صعدة والجوف، فيما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مناطق التماس، في حين تم اسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه مواقع الجيش في اليتمة.

وفي صعدة، تواصلت المعارك بين الجيش اليمني، والميليشيات في محور مديرية الصفراء أحد أهم معاقل الميليشيات في المحافظة لليوم الثاني على التوالي، تم فيها تدمير تحصينات وآليات حوثية في محيط منطقة "الرزامي".

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة، محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، تجاه منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، جنوب المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة، كما فشالت محاولات تقدم نحو خطوط التماس شرق مدينة الحديدة وفي محيط مديرية الدريهمي، حيث خاضت مع العناصر الحوثية اشتباكات انتهت بمصرع وإصابة العديد من الحوثيين وفرار البقية.

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