الجامعة العربية تستنكر محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي

المصدر: القاهرة - وام

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره بأشد العبارات محاولة استهداف مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليوم وقال إن العدوان الذي تعرض له منزل رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة إنما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها.

و عبرت الجامعة في بيان لها عن ثقتها بقدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية مؤسسات الدولة و التصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والعودة به الى الخلف.

و أكدت مواصلة دعمها للدولة العراقية وشعبها ووقوفها معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام و أمان وتمنت للعراق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار.

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