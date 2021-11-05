انطلاق مهرجان المربد الشعري في البصرة

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

انطلقت في محافظة البصرة العراقية، مساء أمس، فعاليات الدورة الـ34 لمهرجان «المربد» الشعري، بمشاركة أكثر من 300 شاعر وشخصية ثقافية وأدبية وأكاديمية، عراقية وعربية وأجنبية، ويستمر حتى السابع من الشهر الجاري.

وقالت مصادر بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية إن وفوداً من دول عربية وأجنبية، أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، والسودان، وسورية، ولبنان، وأذربيجان، وإيران، ستشارك في أيام مهرجان «المربد» الشعري بدورته الجديدة، فضلاً عن كبار الشعراء العراقيين.

من جانب آخر، قررت دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية إقامة الدورة الثانية لمهرجان بغداد المسرحي الدولي الثاني من 20 إلى 26 من الشهر الجاري، بمشاركة 15 مسرحية، موزعة بواقع أربع مسرحيات عراقية، وثمانٍ عربية، وثلاث عالمية.

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