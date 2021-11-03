متحور "دلتا" يضرب الصين بتفش أسوأ منذ كارثة ووهان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تكافح المزيد من المقاطعات في الصين لمواجهة الوباء أكثر من أي وقت مضى، منذ ظهور الفيروس المميت "دلتا" لأول مرة في مدينة ووهان أواخر عام 2019.

وينتشر متحور فيروس كورونا المعروف باسم "دلتا" شديد العدوى، في جميع أنحاء البلاد على الرغم من الإجراءات المتشددة والقيود المتزايدة التي اتخذها المسؤولون في محاولة لإحباط انتشار المرض.

وسجلت البلاد أكثر من 600 إصابة عدوى محلية في 19 من أصل 31 مقاطعة، في أحدث وأسوأ انتشار للمرض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أزمة ظهوره وتفشيه في ووهان، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وأبلغت الصين عن 93 حالة محلية جديدة، يوم الأربعاء وحده، و11 إصابة دون أعراض، وظهرت حالات إصابة في ثلاث مقاطعات أخرى، هي وسط تشونغتشينغ وخنان وجيانغسو على الساحل الشرقي.

ويقول المسؤولون في الصين إنهم ملتزمون بالحفاظ على ما يسمى بنهج "صفر كوفيد"، على الرغم من أن التفشي الأخير يأتي بشكل أسرع، ويتجاوز العديد من الإجراءات التي كانت تسيطر في السابق على الفيروس.

وأدت الاستجابات الصارمة اللازمة للقضاء على متحور "دلتا "إلى دفع العديد من البلدان الأخرى التي كانت تسعى إلى القضاء على الوباء، بما في ذلك سنغافورة وأستراليا، إلى تحويل التركيز والاعتماد بدلا من ذلك على معدلات التطعيم المرتفعة لتكون قادرة على التعايش مع الفيروس كمرض متوطن.

وسجلت العاصمة بكين تسع إصابات، اليوم الأربعاء، بما في ذلك حالة تم الإبلاغ عنها في وقت سابق دون أعراض، ويبلغ إجمالي عدد الحالات في العاصمة في الموجة الحالية الآن 38، وهو رقم صغير مقارنة بالوضع في أجزاء أخرى من العالم ولكنه الأعلى لبكين منذ تفش ما قبل "دلتا" في بداية العالم.

قال مسؤولون في إفادة حكومية إن مبيعات التذاكر إلى المدينة توقفت للقطارات من 123 محطة في 23 منطقة، وألغيت نحو نصف الرحلات الجوية وفرض المسؤولون قيودا على السفر.

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