تحطم طائرة بعد إقلاعها بدقائق من مطار جوبا

المصدر: جوبا - د ب أ

تحطمت طائرة من طراز أنتونوف 26 صباح اليوم الثلاثاء بعد دقائق من إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان، في طريقها إلى مقاطعة المابان في أعالى النيل.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتدبرس أن خمسة أشخاص ، بينهم روسيان، لقوا مصرعهم جراء تحطم الطائرة.

وقالت سلطات مطار جوبا إنها ما زالت تحقق في سبب تحطم الطائرة.

ونقل "راديو تمازج" المحلي عن كور كول المدير العام للمطار القول إن "الطائرة تحطمت بسبب مشكلة فنية"

وتم إرسال فريق من المهندسين إلى مكان الحادث لتقييم سبب الحادث.

وأظهرت صور للطائرة المنكوبة تحطمها واحتراقها.

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