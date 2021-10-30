سورية.. إصابة جنديين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

المصدر: دمشق - وكالات

قالت وسائل إعلام سورية رسمية نقلا عن بيان للجيش السوري اليوم السبت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بصواريخ استهدف بعض النقاط في ريف دمشق وأسقطت بعضها.

وأضاف البيان أن الهجوم تسبب في إصابة جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق إنه جرى سماع دوي انفجارات في ريف دمشق.

وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت لوكالة الانباء الألمانية إن «الصواريخ الإسرائيلية استهدفت اللواء 94 في منطقة الديماس شمال غرب العاصمة دمشق».

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها القصف الإسرائيلي خلال النهار منذ أكثر من عام.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عند سؤاله عن الهجوم «لا نعلق على تقارير لوسائل إعلام أجنبية».

وقالت إسرائيل، التي تشعر بالقلق من تنامي نفوذ إيران الإقليمي ووجودها العسكري في سورية، في وقت سابق إنها نفذت مئات الضربات في سورية لإبطاء تمركز إيران.





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