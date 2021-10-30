ميقاتي يطلب من قرداحي «تقدير مصلحة لبنان» و «اتخاذ القرار المناسب»

المصدر: د ب ا

طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال اتصاله بوزير الاعلام جورج قرداحي «تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية»، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الليلة الماضية.

كما تشاور ميقاتي، مع الرئيس اللبناني ميشال عون في المستجدات.

وتأتي هذه التحركات، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.

كما طلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى «مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي» في اسكتلندا، لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدة على لبنان.

وأعلن بو حبيب عن توليه من بيروت بالتنسيق والتشاور مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي «إدارة خلية مهمتها الاساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد، لأننا مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة».

وأكد أن لبنان «حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ومصر على إستعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا».





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