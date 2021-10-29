مجموعة العشرين تدعو إلى «تحرك فوري» لمواجهة الاحتباس الحراري

المصدر: روما ■ د.ب.أ

تعتزم مجموعة العشرين، التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم، الدعوة خلال قمتها المقررة في روما، بعد غدٍ، إلى «تحرك فوري» لخفض الارتفاع في درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فقط. ولكن لم تتوصل الوفود المشاركة في الإعداد للقمة إلى اتفاق بشأن ما إذا كانت القمة ستلتزم أيضاً بهدف مشترك بشأن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، أو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050، بحسب مسودة البيان النهائي للقمة.

وتضيف المسودة: «نحن ندرك الأهمية الكبيرة للوصول إلى صفر انبعاثات غازات مسببة للاحتباس الحراري، أو درجة الحياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بحلول 2050)». يذكر أن دول المجموعة مسؤولة عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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