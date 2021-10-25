قائد الجيش الأفغاني السابق يجلس متعباً على رصيف مخيم للاجئين في أمريكا .. ( صورة )

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي في العالم، وفي افغانستان على وجه التحديد، خلال اليومين الماضيين، صورة لقائد الجيش الأفغاني السابق، الجنرال هبة الله علي زاي، جالساً على أحد الأرصفة في الولايات المتحدة.

وأثارت صورة القائد العسكري صاحب الرتبة العالية في مخيم للاجئين في فيرجينيا، جدلا حادا بين الأفغان، لاسيما أنه كان قد عين قبل أسبوع واحد من سيطرة طالبان على العاصمة كابل.

وكانت صورة زاي التي تناقلتها العديد من الصحف الأفغانية، قد التقطت في لحظة بدا فيها حانيا رأسه، ناظرا الى الارض، وظهر مهزوما ومتعبا، على رصيف واحد من مخيمات اللاجئين.

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