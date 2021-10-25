"الصحة العالمية" تؤكد إمكانية القضاء على فيروس كورونا

المصدر: برلين - أ ف ب

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سينتهي "عندما يختار العالم القضاء عليه وذلك في متناول اليد في ظل توافر كل الأدوات لمكافحة الفيروس"، مجددا دعوته إلى توزيع أكثر إنصافا للقاحات.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر ببرلين: "سينتهي الوباء عندما يختار العالم القضاء عليه، الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج اليها".

وأعرب عن أسفه لأن "العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن"، مؤكدا أن الوباء لم ينته بعد في ظل تسجيل نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا حول العالم.

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