إصابات "كورونا" تتجاوز 240.44 مليون حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 240.44 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و102799.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 727758 44978170 الهند 451980 34053573 البرازيل 602669 21627476 المملكة المتحدة 138379 8365824 روسيا 431305 7958384 تركيا 67402 7628914 فرنسا 117245 7080375 إيران 123876 5773419 الأرجنتين 115660 5271361 إسبانيا 86974 4984386 .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news