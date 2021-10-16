السيسي يكتشف بطاقة تموين باسمه.. ومجهول يصرف بها المخصصات

المصدر: القاهرة - متابعات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجود فساد كبير في منظومة التموين. وكشف عن "وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية بها"، مضيفا خلال افتتاحه عدد من المشروعات اليوم: "والله العظيم بتكلم بجد.. فيه بطاقة باسمي في المنيا وواحد بيصرف بيها تموين".

ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، أنه منذ أن بدأت وزارته بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أحد افراد العائلة.

وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا، أشار الدكتور علي المصيلحي إلى أنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي للرئيس السيسي وتم إلغاء البطاقة في حينه.



وأكد المصيلحي أنه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الاخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

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