تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

تظاهر مئات السودانيين السبت في الخرطوم مطالبين بإسقاط الحكومة المكلفة إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات حرة بعد 30 عاما من الدكتاتورية واتهموها بـ«الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية، بحسب صحافيين من فرانس برس.

في المقابل، دعا أنصار نقل السلطة بالكامل إلى المدنيين إلى «تظاهرة مليونية» الخميس.

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بادارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

وبعد حوالي شهر من محاولة انقلابية فاشلة، أقر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بـ«انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين» مؤكدا أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».

واعتبر حمدوك أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها «تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير».

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