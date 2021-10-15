الملكة إليزابيث مستاءة من زعماء يكتفون بالكلام عن تغير المناخ

المصدر: رويترز

سُمعت الملكة إليزابيث وهي تعبر عن استيائها من زعماء يظلون يتحدثون عن تغير المناخ دون أن يفعلوا شيئا يذكر لمعالجة الأزمة بل وربما يكتفون بمجرد الحديث.

وقالت ملكة بريطانيا المقرر أن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ في جلاسجو إنها لا تعرف من سيحضر.

وأفضت الملكة البالغة من العمر 95 عاما إلى كاميلا دوقة كورنوول وزوجة ابنها تشارلز أمير ويلز «هذا غريب، أليس كذلك؟ أسمع كل شيء عن المؤتمر... ورغم هذا لا أعرف من سيأتي».

وقالت الملكة في حوار التقطه ميكروفون «نعرف فقط من لن يحضر... من المزعج حقا أن يتحدثوا دون أن يفعلوا شيئا».

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