وزير الدفاع التايواني: لن نبدأ حربا مع الصين.. ولن «نتصرف بتهور»

المصدر: رويترز

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ اليوم الخميس إن بلاده لن تبدأ حربا مع الصين لكنها ستدافع عن نفسها «بكل قوتها» وذلك وسط تصاعد التوترات عبر مضيق تايوان الأمر الذي أثار القلق على الصعيد الدولي.

وقالت تايوان، وهي منتج رئيسي لأشباه الموصلات، مرارا إنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم، لكنها لن «تتصرف بتهور» وتريد الإبقاء على الوضع الراهن مع الصين.

وقال تشيو أمام اجتماع لجنة برلمانية مستخدما الاسم الرسمي لتايوان «الشيء الذي لا يقبل الشك هو أن جمهورية الصين لن تبدأ أو تشن حربا على الإطلاق، لكن إذا كانت هناك تحركات فسوف نواجه العدو بكل قوتنا». وقال تشيو الأسبوع الماضي إن التوترات العسكرية مع الصين، التي تقول إن تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في أسوأ حالاتها منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أن بكين ستكون قادرة على القيام بغزو «شامل» بحلول عام 2025.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news