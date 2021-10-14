مقتل جندي سوري وإصابة 3 في هجوم جوي إسرائيلي

المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع السورية إن جنديا سوريا قُتل وأُصيب ثلاثة آخرون في هجوم جوي إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها على موقع فيسبوك أن الهجوم وقع في الساعة 11:34 بحسب التوقيت المحلي (2034 بتوقيت جرينتش) واستهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.

وجاء الهجوم بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أيام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف ريف حمص وتسبب في إصابة ستة جنود سوريين وحدوث خسائر مادية.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تتمركز قوات تدعمها طهران ومن بينها جماعة حزب الله اللبنانية منذ انتشارها لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الذي اندلع في سوريا عام 2011.



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