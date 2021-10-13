كوريا الجنوبية تتبرع بجرعات لقاح أسترازينيكا لفيتنام وتايلاند

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية ستتبرع بجرعات من لقاح أسترازينيكا لفيتنام وتايلاند، وذلك لأن لديها ما يكفي من الجرعات لتلقيح مواطنيها ورغبتها في مساعدة دول أخرى.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول، إنه من المقرر أن تقوم كوريا الجنوبية بشحن 1.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لفيتنام و470 ألف جرعة لتايلاند، على أن تصل الجرعات للدولتين اليوم الأربعاء. وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، قد قال الشهر الماضي خلال اجتماع مع نظيره الفيتنامي في نيويورك، إن سيؤول سوف تتبرع بما لا يقل عن مليون جرعة لقاح لفيتنام.

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