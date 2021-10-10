لبنان: شبكة الكهرباء عادت إلى عملها الطبيعي

المصدر: بيروت - د ب أ

صرح وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بأن شبكة الكهرباء «عادت إلى عملها الطبيعي»، وذلك بعد انفصال شبكة الكهرباء أمس بشكل كامل إثر توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة نتيجة نفاد المازوت.

وقدم الوزير الشكر لرئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وقائد الجيش ومؤسسة كهرباء لبنان على «تجاوبهم السريع من أجل إعادة ربط الشبكة الكهربائية من خلال تسليم قيادة الجيش كمية إجمالية تبلغ 6000 كيلولتر من مادة الغاز أويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش اللبناني».

وطمأن فياض، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، المواطنين إلى أن «الشبكة قد عادت إلى عملها الطبيعي، وفقا لما كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز أويل في معملي دير عمار والزهراني».

وأعلن في بيان أنه «تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميغاوات ومعمل دير عمار بقوة 210 ميغاوات ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميغاوات، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضا».

كما أعلن أنه «تم أول من أمس الحصول على موافقة المصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار، وأرسلت إلى دائرة المناقصات لإجراء استدراج العروض لاستيراد الفيول، وسيساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الحالي».

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