أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل في زيارة وداع

المصدر: د ب ا

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل اليوم السبت في زيارة وداع تلتقي خلالها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وتترك ميركل منصبها بمجرد تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي. وكانت قد زارت بابا الفاتيكان يوم الخميس الماضي.

وكان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية بزيارة إسرائيل في نهاية أغسطس الماضي إلا أنه تم إلغاء الزيارة بسبب تصاعد الأحداث في أفغانستان.

وتعقد ميركل محادثات مع هرتسوج وبينيت غدا الأحد كما تلتقي مع وزير الخارجية يائير لابيد.

ومن بين القضايا التي ستبحثها ميركل مع المسؤولين الإسرائيليين البرنامج النووي الإيراني والعلاقات مع الفلسطينيين والعلاقات الثنائية.

وتلتقي ميركل مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد وتضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري «ياد فاشيم» لضحايا محرقة اليهود الهولوكوست في القدس في حضور بينيت عصر الأحد.

وبعد غد الاثنين تعقد ميركل اجتماع دائرة مستديرة في القدس مع ممثلين عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ومقره تل أبيب، قبل العودة إلى ألمانيا.

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