الرئيس السوري يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى البلاد

المصدر: القاهرة - رويترز

ذكرت صحيفة الوطن السورية الموالية للحكومة نقلا عن مصادر اليوم الجمعة أن الرئيس السوري بشار الأسد سمح لعمه المنفي رفعت الأسد بالعودة إلى البلاد مثله مثل أي مواطن سوري آخر ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

وأكدت «الوطن» أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عاما في أوروبا معارضا.

وأضافت الصحيفة «رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا».

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