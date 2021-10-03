تحطم طائرة فوق مبنى بإيطاليا.. ومقتل 8 أشخاص

المصدر: روما - د ب أ

تحطمت طائرة خفيفة فوق مبنى إدارى شاغر بالقرب من ميلانو بعد وقت قصير من إقلاعها ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وتشير المعلومات الأولية التى أعلنها رجال الإطفاء إلى أن الطيار وأحد أفراد الطاقم وستة ركاب لقوا حتفهم جميعا في الحادث الذي وقع اليوم الأحد. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طفلاً كان من بين الضحايا.

وكانت الطائرة السياحية قد أقلعت من مطار ميلانو لينيت وتحطمت بعد ذلك ببضعة كيلومترات وهى في طريقها إلى أولبيا في سردينيا.



واشتعلت النيران في المبنى الذي سقطت عليه الطائرة وتعرض لأضرار بالغة. ولم يكن هناك أي شخص داخل المبنى نظرا لأعمال التجديد.

ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة .



وأفاد شهود عيان أن النيران اشتعلت بأحد محركات الطائرة ثم هوت الطائرة بعد ذلك دون أي مناورات على ما يبدو.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن كارلو كاردينالي المسؤول بمرفق الإطفاء فى ميلانو قوله : "كان التأثير مدمرًا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news