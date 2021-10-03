رئيس الفلبين: ابنتي ستترشح للرئاسة في انتخابات 2022

المصدر: رويترز

تعتزم ابنة الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي ترشيح نفسها للرئاسة فى انتخابات العام المقبل فيما سيكون مساعد والدها منذ فترة طويلة والذى رشح نفسه لمنصب نائب الرئيس نائبا لها.

وتشغل سارة دوتيرتي-كاربيو حاليا منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين، وتقدمت يوم السبت للترشح لمنصب رئيس البلدية مرة أخرى. وسبق أن قالت إنها لن تترشح لمنصب عام العام المقبل.

و قالت محطة (إيه بى إس - سى بى إن) الإخبارية التي بثت الخبر انها استندت الى مقابلة أجراها دوتيرتي مع صحفي مباشرة بعد أن أعلن أنه سيعتزل السياسة بينما كان بصحبته أقرب الموالين له السناتور كريستوفر «بونج» جو، الذي قدم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

وعندما سئل دوتيرتي «إذن من الواضح انه سيكون سارة-جو» قال «سيكون سارة-جو».

وردا على سؤال لتأكيد ما قاله الرئيس، قالت المتحدثة باسم دوتيرتي كاربيو لرويترز «ما أعرفه هو أيضا ما ورد في الأخبار المحلية. ليس لدينا تعليق على ذلك».

ولم يرد جو على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وعندما سئل دوتيرتي عن الموعد الذي ستقدم فيه ابنته ترشيحها لمنصب الرئيس قال «أنا فعلا لا أعرف. ليس لدي أي فكرة على الإطلاق».

وكان دوتيرتي (76 عاما) قد قال يوم السبت إنه يعتزم اعتزال السياسة، في خطوة مفاجئة تعزز تكهنات بأنه يمهد الطريق أمام ابنته لتخوض انتخابات الرئاسة.

وكان متوقعا أن يخوض دوتيرتي الانتخابات على منصب نائب الرئيس، وهي خطة يعارضها معظم الفلبينيين كونها تنتهك روح الدستور التي تحدد فترة رئاسية واحدة لمنع استغلال السلطة.

وتساور شكوك المحللين السياسيين مشيرين إلى احتمال حدوث تغييرات في آخر لحظة كما حدث في 2015 عندما دخل دوتيرتي السباق الانتخابي الرئاسي في آخر دقيقة وفاز بفارق كبير وقالوا إن ابنته قد تفعل نفس الشيء.

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