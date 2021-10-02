سلطنة عمان.. أمر إخلاء لبعض المناطق الواقعة بمسار الإعصار شاهين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أنه على قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للحالة المدارية شاهين من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلي لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها في مختلف وسائل الإعلام.

في الأثناء، فعلت هيئة تنظيم الاتصالات خُطط الطوارئ لمواجهة الأضرار المُحتملة التي قد تُصيب شبكات الاتصالات جراء الحالة المدارية ‎شاهين، وذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات

وأكدت الهيئة في تغريدة لها متابعتها للمستجدات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بشأن الإعصار المداري ‎شاهين.

‏وقد استعرضت الهيئة خُطة الطوارئ تضمنت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المدارية، منها جاهزية فرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة لضمان عمل شبكات الاتصالات، والتأكد من توفر المولدات الكهربائية بالسعات القصوى في المحطات الرئيسة مع توفير مولدات كهربائية مُتنقلة للمحطات الإضافية.

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