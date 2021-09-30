انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل

المصدر: المنامة - أ ف ب، رويترز

أقلعت الخميس أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين الذي أبرم العام الماضي برعاية أميركية.

وأقلت الطائرة التابعة لـ«طيران الخليج» البحرينية من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في أول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

وسيفتتح لابيد، الذي هبط في مطار البحرين الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية يسرائير، سفارة إسرائيل في المنامة وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة ستشهد توقيع خمس مذكرات تفاهم تشمل اتفاقات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

وقال المتحدث «المجالات الرئيسة التي تتطلع فيها البحرين إلى التعاون تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها (اليوم الخميس) ستتمحور حول ذلك». ولم يخض في التفاصيل.

وأضاف أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البلدين من بينها اتفاقات في مجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل.

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