مقتل 8 في تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي بمقديشو

المصدر: مقديشو - رويترز

قالت الشرطة الصومالية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة اليوم السبت عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو بالقرب من قصر الرئيس وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موكبا كان في طريقه إلى القصر.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح أدن حسن للصحافيين في موقع الانفجار إن عدد القتلى قد يكون أكبر لأن عائلات نقلت بعضا من القتلى والجرحى.

وأضاف أن «حركة الشباب وراء الانفجار. قتلوا ثمانية أشخاص بينهم جندي وأم وطفلان. حركة الشباب تذبح المدنيين».

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو إن من بين القتلى حبق أبو بكر وهي مستشارة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وأضاف على حسابه على فيس بوك «كانت من ركائز مكتب رئيس الوزراء لشؤون المرأة».

ولم يتضح على الفور هل كانت حبق في الموكب أم تصادف وجودها في مكان قريب عند وقوع الانفجار.

وأكدت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

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