خفض فترة الحجر الصحي للمسافرين الملقحين في تايلاند

المصدر: بانكوك - د ب أ

تعتزم تايلاند تخفيض فترة الحجر الصحي الإجباري للمسافرين الملقحين لسبعة أيام فقط، وذلك لتعزيز اقتصادها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوباس كارنكاوينبونج المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض القول إن تخفيض فترة الحجر الصحي من 14 يوما لسبعة أيام سوف يساعد في تعزيز الاقتصاد وقطاع السياحة.

وإذا ما وافقت الوكالة المعنية بالوضع الوبائي على تخفيض فترة الحجر الصحي ، سوف يتم تطبيق القرار الجديد ابتداء من الأول من تشرين أول/اكتوبر المقبل، وفقا لما قاله كارنكاوينبونج.

ووفقا للقواعد المقترحة، سوف يتعين على المسافرين الدوليين الذين بحوزتهم شهادات تثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا الخضوع لاختبار لدى وصولهم قبل أن يتوجهوا إلى منشآت الحجر الصحي.

وسوف يخضع المسافرون الذين ليس بحوزتهم شهادات تثبت تطعيمهم، ووصلوا جوا لتايلاند للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في حين سوف يخضع المسافرون برا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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