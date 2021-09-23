رئيس الوزراء البريطاني: لدى 6 أبناء وأغيّر الكثير من الحفاضات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأول مرة بأن لديه 6 أبناء، وأنه «يغير الكثير من الحفاضات»، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة «إن بي سي» الأميركية.

وبالإضافة إلى ويلفريد، الذي أنجبه جونسون من زوجته كاري جونسون، التي تزوجها في وقت سابق من هذا العام، يمتلك رئيس الوزراء أيضاً أربعة أطفال من زوجته السابقة، مارينا ويلر،

وطفلة من علاقته خارج نطاق الزواج.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، الذي يبلغ عمر أصغر أطفاله، ويلفريد، عاماً واحداً إلى أنه «يغير الكثير من الحفاضات».



وكان جونسون يميل في السابق إلى تجنب الأسئلة حول حياته الأسرية، ولم يفصح من قبل عن عدد أبنائه.وقبل الانتخابات العامة لعام 2019، سُئل عن هذا الأمر ليجيب جونسون قائلاً: «أعتقد أن ما يريد الناس سماعه هو ما لدينا من خطط. أنا أحب أطفالي كثيراً لكنهم لا يتنافسون في هذه الانتخابات، وبالتالي لن أعلق على هذا الأمر».

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