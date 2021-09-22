منظمة الصحة: انخفاض الإصابات والوفيات العالمية بكورونا

المصدر: جنيف - د ب أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم، استمر في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 3.6 مليون إصابة وأقل بقليل من 60 ألف حالة وفاة بين 13 و19 سبتمبر.

وقالت المنظمة إن هذا يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم إلى نحو 228 مليون حالة.

وتم تسجيل انخفاضات كبيرة في حالات الإصابة بمنطقتي شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا.

وانخفضت الوفيات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% مقارنة بالأسبوع السابق. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 4.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم توفوا حتى الآن بعد إصابتهم بكورونا خلال الجائحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news