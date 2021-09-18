أفغانستان.. قتلى وجرحى في تفجيرين بمدينة جلال أباد

المصدر: جلال أباد - أ ف ب

قُتل شخصان وأصيب 19 آخرون السبت في تفجيرين على الأقل في مدينة جلال أباد، كبرى مدن شرق أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤول في مستشفى ووسائل إعلام محلية.

استهدفت قنبلتان على الأقل سيارات لقوات الأمن التابعة لحركة طالبان، بحسب مصادر متطابقة، في ما يعد أولى الهجمات الدامية منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 30 أغسطس بعد أن استمر وجودها عقدين.

وتحدث مسؤول من دائرة الصحة في ولاية ننغرهار، وعاصمتها جلال أباد، عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 18.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 19 آخرين.

أظهرت صورة التقطت في الموقع شاحنة صغيرة خضراء ثُبت عليها علم طالبان وقد تهشم غطاء المحرك، وسط الحطام.

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