الإمارات وفنلندا توقعان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت دولة الإمارات وجمهورية فنلندا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية.

وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومن الجانب الفنلندي وزير دولة بوزارة الخارجية الفنلندية ماتي أنطونين، وذلك خلال اجتماع افتراضي.

وأكد معالي الشيخ شخبوط آل نهيان على قوة العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية فنلندا الصديقة.

من جانبه، أكد أنطونين حرص فنلندا على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب.

حضر الاجتماع كل من سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا نورة محمد جمعة، وسفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة ماريانا نيسيلا.

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