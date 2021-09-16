تهديد كاذب بوجود قنبلة يؤدي لإخلاء منطقة في إسبانيا

المصدر: مدريد - رويترز

قالت الشرطة الإسبانية إن تهديدا بوجود قنبلة أدى إلى إخلاء منطقة في وسط مدينة أوفيدو الشمالية صباح اليوم، كان إنذارا كاذبا.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية "عملية الشرطة انتهت".

وتلقت الشرطة تهديدا من مجهول عبر الهاتف بوجود قنبلة في حوالي الساعة 0950 صباحا (0750 بتوقيت غرينتش) يقول إن هناك عبوة ناسفة في مرأب تحت الأرض. واتباعا للبروتوكولات، فرضت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة القريبة من مقر محكمة المدينة ثم أخلتها.

وقالت الشرطة إن حركة المرور استؤنفت وإن بمقدور السكان التحرك بحرية في المنطقة.

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