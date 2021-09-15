مدن صينية تصدر تحذيرات من السفر منها بعد تفشي "كوفيد-19" في فوجيان

المصدر: بكين - رويترز

أصدرت مدن صينية تحذيرات من السفر قبيل فترة عطلات رئيسية بعد تفشي مرض كوفيد-19 في إقليم فوجيان الذي شهد تسجيل 152 إصابة محلية في خمسة أيام، وإن كانت وسائل إعلام رسمية عبرت عن قلقها من فرض قيود واسعة النطاق على السفر.

تأتي هذه التحذيرات قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ في أول أكتوبر وتستمر أسبوعا، وهو موسم مهم للسياحة، فضلا عن عطلة عيد منتصف الخريف التي تحل الأسبوع المقبل.

وتضررت قطاعات السياحة والضيافة والنقل وتباطأ نمو مبيعات التجزئة بشدة في آخر تفش للمرض في شهري يوليو تموز وأغسطس آب، وهي فترة شهدت تقييد الانتقالات في بعض المدن.

وعلى الرغم من رصد كافة الإصابات المحلية في الصين منذ العاشر من سبتمبر في إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد، فإن مدينة جيلين في الشمال الشرقي وماومينغ وقوانغتشو في الجنوب نصحتا السكان بإلغاء الرحلات غير الضرورية إلى خارج أقاليمهم. وأصدر إقليما شانشي وهيلونغجيانغ تحذيرات مماثلة.

كما أصدرت مدينتا تشيفنغ وهوهوت في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الشمال تحذيرات للسكان بتجنب السفر خلال العطلات، بينما طالب إقليما شيان وشنشي السكان بتفادي الانتقالات لأسباب غير ضرورية.

لكن صحيفة جلوبال تايمز الرسمية قالت في مقالة افتتاحية اليوم الأربعاء إنه ينبغي على المسؤولين المحليين عدم المناشدة بالحد من الانتقالات أو تحويل هذه المناشدة إلى إلزام.

وأضافت "يتعين أن نتجنب الإغلاق التام على نطاق واسع. علينا أن نسعى لرصد مبكر لكل تفش. نحتاج أيضا لضمان إمكانية احتوائه على نحو أسرع للحد من ضرره على المجتمع".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم، إنها رصدت 50 إصابة محلية جديدة في 14 سبتمبر مقارنة مع 59 إصابة في اليوم السابق. وجميع هذه الإصابات في فوجيان.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المحلية في مدن بوتيان، التي بدأ التفشي منها، وشيامين وقوانغتشو في فوجيان إلى 152.

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