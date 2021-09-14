السعودية تحظر بعض واردات اللحوم من البرازيل بسبب جنون البقر

المصدر: ساو باولو - رويترز

قالت وزارة الزراعة في البرازيل اليوم الثلاثاء إن السعودية علقت واردات لحوم الأبقار من مصانع برازيلية لتعبئة اللحوم بعد أن رصد البلد الواقع في أميركا الجنوبية إصابتين شاذتين بمرض جنون البقر هذا الشهر.

ولم تكشف الوزارة عن عدد مصانع تعبئة اللحوم التي يشملها الحظر، أو أين تقع.

وقالت الوزارة في بيان إلى رويترز «يجري عقد اجتماعات، لكن لا يوجد حتى الآن أي توقعات بشأن متى قد ترفع السعودية تعليق الواردات.»

وفي وقت متأخر يوم الاثنين، قالت صحيفة فالور إكونوميكو إن السعودية علقت واردات لحوم الأبقار من خمسة مصانع في ولاية ميناس جيرايس حيث تأكدت إحدى حالتي الإصابة بمرض جنون البقر. ورُصدت الحالة الأخرى في ولاية ماتو جروسو.

وأضافت الصحيفة أن السعودية أبلغت البرازيل بقرارها في التاسع من سبتمبر، بعد خمسة أيام من تأكيد الإصابتين.

كانت البرازيل، أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، قد علقت مؤقتا شحناتها إلى الصين أكبر مشتر للحوم البرازيلية بعد تأكيد الإصابتين الشاذتين امتثالا لبروتوكول صحي وقعه البلدان.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية اليوم إن صادرات لحوم الأبقار إلى الصين ما زالت معلقة، مضيفة أنها لا يمكنها حتى الآن تحديد إطار زمني لاستئناف الشحنات.

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